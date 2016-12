Der Wendlinger Weihnachtsmarkt ist zwar in der modernen Stadtmitte angesiedelt, aber trotzdem sehr heimelig - vielleicht sogar jedes Jahr ein bisschen mehr. Viel Tannengrün schmückt die Stände und die schöne Krippe des Kleintierzüchtervereins, überall brennen Windlichter, und am Rathaus sowie am Treffpunkt Stadtmitte funkeln Lichterteppiche. In einem kleinen Tannen-Wäldchen am Rand des Marktes sind Kinder eingeladen, die Weihnachtsbotschaft „Ehre sei Gott in der Höhe“ zu komplettieren: Vorschläge dafür hängen, auf Sterne geschrieben, in den Bäumen.

Zum Auftakt am Donnerstag erwartete