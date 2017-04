Das vor zwei Jahren geschlossene Stadtbad ist und und bleibt für viele Plochinger Bürger ein Ärgernis. Einer, der erst seit kurzem in der Stadt wohnt, ergreift jetzt die Initiative. Gijsbert van Markwaart will eine Idee aus seinem niederländischen Heimatort Randeijk nun am Neckar umsetzen: Ein Hausboot ist dort zur öffentlichen Badeanstalt mit Duschen und Umkleidekabinen umgebaut worden. Van Markwaart will sein Boot im ungenützten Sicherheitsbecken im Plochinger Hafen festmachen.

Von Roland E. Lang Gijsbert van Markwaart war viele Jahre als Binnenschiffer auf Rhein und Neckar unterwegs. Oft hat er am Plochinger Hafen anlegt, um Getreide zu laden oder Düngemittel zu liefern. Vor mehr als zehn Jahren hat er im Hundertwasser-Café seine heutige Frau Friederike kennengelernt. Jetzt sind beide im Ruhestand und haben nach jahrelanger Fernbeziehung endgültig in Plochingen Anker geworfen. In Holland liegt nur noch das alte Hausboot, das van Markwaart geerbt hat. Für den Urlaub in der alten Heimat war es gedacht. Jetzt will der frühere Kapitän seine „Joke 2“ zum Endhafen Plochingen schleppen lassen. Grenzwerte knapp