Der Frühling hat in Plochingen Einzug gehalten: Hasen, Blumen und bunte Ostereier machten gestern den Bummel durch die Fußgängerzone zum farbenfrohen Erlebnis. Handgearbeitetes und Gebasteltes, Genähtes und Selbstgemachtes - an den zahlreichen Ständen des bunten Ostermarktes gab es ein breites Angebot an schönen Deko-Ideen und Geschenken für das Osterfest zu entdecken. Bei all den frechen Mümmelmännern, Rustikalem aus Holz, bunten Textilien aus Peru, Schmuck und vielen anderen schönen Dingen fiel die Auswahl schwer.

Anzeige

Auch die Läden öffneten zum großen Ostermarkt und zur gemütlichen Hocketse