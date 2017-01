Hasen am laufenden Band

DETTINGEN: In der Schokoladenfabrik Rübezahl wird schon seit Dezember fürs Ostergeschäft produziert

In so manchem Schrank fristen noch Schoko-Nikoläuse ihr Dasein. In Dettingen bei der Rübezahl Schokoladen GmbH ist das Weihnachtsgeschäft längst Vergangenheit. Dort läuft von Dezember bis März die Produktion der Osterhasen auf Hochtouren.