Von Elisabeth Maier

Sie Bauarbeiten in der Esslinger Straße in Neuhausen liegen im Zeitplan. „Wir sind sogar schneller als gedacht“, sagt Franz Nowak vom Ortsbauamt. An die Umleitung hätten sich die Neuhausener inzwischen gewöhnt. Ein Jahr lang bleibt die Ortsdurchfahrt gesperrt. Im April 2017 soll der Verkehr dann wieder durch die neu gestaltete Straße fließen. Die Geschäftsleute im Ortskern stellt das vor Probleme, weil Laufkundschaft fehlt. Die Läden sind aber dennoch gut erreichbar.

Anzeige

„Ich hätte nicht gedacht, dass die Sperrung solche Auswirkungen hat, da war ich selbst überrascht“,