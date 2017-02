Die Firma Graupner ist der Inbegriff des Modellbaus. Der Name ist weltweit bekannt, nach wie vor. Aber das Unternehmen? Wer von Graupner in Kirchheim spricht, wird normalerweise sofort mit der ungläubigen Frage konfrontiert: „Was, die gibt’s noch?“ Geschäftsführer Hannes Runknagel sagt dazu: „Uns gibt es sehr wohl, und zwar fast in der Größe, die wir vorher hatten - wenn man die Produktion rausnimmt. Alle anderen Bereiche sind noch da.“

Produziert wird vor allem in China, nahe Hongkong. Dort ist der firmeneigene Fertigungs-Standort. „Firmeneigen“ heißt zwar nicht mehr ganz dasselbe wie noch vor der