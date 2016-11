(red) -Heute feiern gleich zwei Paare das Fest der diamantenen Hochzeit: In Hohengehren freuen sich Beatrix und Heinz Fischle und in Baltmannsweiler Gertrud und Josef Frimmel über jeweils 60 gemeinsame Ehejahre. Die Eßlinger Zeitung gratuliert allen Partnern zur diamantenen Hochzeit und wünscht weiterhin alles erdenklich Gute Seite an Seite, Glück und Gesundheit.

