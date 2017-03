Kreis Esslingen (red) - Die Deutsche Bahn arbeitet von Mittwoch, 8. März, bis Donnerstag, 13. April, an den Gleisen zwischen Plochingen und Göppingen und investiert etwa 1,5 Millionen Euro in die Infrastruktur. Auf Grund der Arbeiten steht dem Zugverkehr nur ein Gleis zur Verfügung. Es kommt neben Änderungen beim Fernverkehr zu folgenden Einschränkungen im Regionalverkehr: An den Wochenenden am 11. und 12., 18. und 19. sowie 25. und 26. März kommt die IRE-Linie (Lindau-Ulm-Stuttgart) verspätet in Stuttgart an. Die planmäßigen Anschlüsse werden nicht immer erreicht. Die zweistündlich verkehrende Regionalbahn (RB)-Linie Stuttgart-Ulm