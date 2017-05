Die Musik ist laut und geht direkt in den Körper. Zu hypnotischen Beats zeigen die Tänzer waghalsige Sprünge und Drehungen, verharren plötzlich in unwahrscheinlichen Posen - das Publikum johlt. Die international bekannte Plochinger Breakdance-Formation „Battle Toys“ feierte ihr 20-jähriges Bestehen mit einem dreitägigen Tanz-Spektakel, das in Kooperation mit dem Jugendzentrum Plochingen organisiert und vom Kulturamt der Stadt unterstützt wurde.

Anzeige /* */ var w = Math.max(document.documentElement.clientWidth, window.innerWidth || 0); if(w