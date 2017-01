Im Zentrallager des Deutschen Roten Kreuzes am Hohenreisach ist man nach zwei Jahren Flüchtlingskrise zurück in der Normalität. Eine Situation wie 2015, als der Nachschub an Hilfsgütern stockte, soll sich nicht wiederholen.

Die Situation war auch für altgediente Mitarbeiter völlig neu. Das Lager war binnen Wochen leer, Nachschub auch auf dem freien Markt kaum mehr zu bekommen. Zum ersten Mal war das DRK nicht Partner in der Not für fremde Länder, sondern selbst auf Hilfslieferungen aus dem Ausland angewiesen. Ungefähr 19 000 Feldbetten fanden zur Jahresmitte 2015 den Weg aus Kanada und den