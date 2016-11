Von Elisabeth Maier

Die Fragestellung lautet: „Sind Sie für eine Grundsatzentscheidung der Stadt, sich dafür einzusetzen und alles rechtlich Mögliche dafür zu tun, dass die evangelische Johanneskirche in der Stadtmitte als wesentlicher Bestandteil eines Gemeindezentrums im Rahmen einer Mehrfachnutzung erhalten bleibt?“ Diese Frage hat im Vorhinein etliche Wendlinger ziemlich ratlos zurückgelassen.

Damit der Bürgerentscheid so zugelassen werden kann, habe man die Frage so formuliert, sagt Heinz Gför, einer der Sprecher des Freundeskreises und der Initiative „Pro Johanneskirche“. Samstags haben die aktiven Bürger selbst bei schlechtem Wetter auf dem