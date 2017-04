Freiwillig geht ein Schaf nicht ins Wasser. Beim Schafbaden jedenfalls mussten die Schafe gezogen und geschoben werden, sonst wäre das nichts geworden. In der mobilen Anlage des Landesschafzuchtverbandes war am Wochenende bei den Schäfertagen im Freilichtmuseum zu Vorführzwecken nur klares Wasser. Sonst ist dort auch Desinfektionsmittel gegen Parasiten drin. Vom Kämpfen versteht auch die Schwarzwaldziege Hilde etwas. Gerne wäre der Ziegenexperte Ulrich Jaudas wieder mit ihr, wie im Vorjahr, am Strick unter die Leute gegangen, aber Hilde ließ sich partout nicht einfangen, auch nicht mit fünf bis sechs Mann.