Mit der Zeit ist es so eine Sache. Sie scheint schneller zu vergehen, je älter man wird. Und jeder Lebensabschnitt birgt neue Herausforderungen. Man spricht von der Unbeschwertheit der Jugend und der Weisheit des Alters. Angeblich hat alles seine Zeit. Wer sich nicht altersgemäß verhält, fällt auf. Dann werden nachdenkliche Kinder rasch altklug und lebenslustige Senioren kindisch. In der Jugend hat man Spaß und im Alter ist man abgeklärt. Wirklich? Gibt es das überhaupt: Die richtige Zeit? Was erlaube ich mir in meinem Alter? Oder spielt das Alter gar keine Rolle? Mit wie viel Leben fülle ich meine Zeit?

