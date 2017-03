Geschichten in Bildern

ALTBACH/DEIZISAU: Alles von englischer Gartenhistorie bis hin zum Märchen bieten die Fotofreunde Altbach

Es ist eine Kunst für sich, was die Fotofreunde Altbach mehrmals im Jahr veranstalten und wofür sie inzwischen einen gewissen Bekanntheitsgrad erlangt haben: Denn die Hobbyfotografen stellen nicht einfach ihre Lichtbilder aus, sondern erzählen ganze Geschichten in audiovisuellen Shows. Am Mittwoch, 8. März, ist es wieder soweit: Die Foto-Faszination findet in der Deizisauer Zehntscheuer statt.