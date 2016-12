(rok) - Mit der „Aktion Weihnachtsstern“ will die Mobile Tafel in Wernau Kindern aus einkommensschwächeren Familien helfen, dass ihr Weihnachtswunsch erfüllt wird. „Wir hoffen, dass wieder viele Wernauer spenden und so zu einem schönen Fest für die Kinder beitragen“, sagt Heike Benske vom Tafelladen. Die Kinder oder deren Eltern können einen Wunsch bis zu 25 Euro auf einen Stern schreiben. Dieser wird von Menschen erfüllt, denen es finanziell besser geht. Das Kind erhält das Geschenk kurz vor Weihnachten. Spender erhalten von heute bis zum 9. Dezember im Bürgerbüro im Quadrium einen Stern und ein Infoblatt zur Aktion.