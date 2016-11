Gericht stoppt Bau von Flüchtlingsunterkünften

Neuhausen sucht nun nach Alternativen

Vorerst darf der Landkreis Esslingen keine Unterkünfte für Flüchtlinge in der Albstraße in Neuhausen bauen. Das Verwaltungsgericht in Stuttgart gab den Antragstellern recht, dass die nachträglich vom Landratsamt ausgestellte Baugenehmigung vorerst keine Gültigkeit hat. Die Gemeinde Neuhausen hatte mit dem Bau begonnen, obwohl die Erlaubnis noch nicht vorlag (wir berichteten). Dagegen hatten sich Unternehmer aus dem benachbarten Gewerbegebiet gewehrt.