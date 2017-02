(red) - Im November 2015 waren knapp 80 geflüchtete Männer aus Afghanistan, Pakistan sowie aus mehreren Ländern Afrikas in die Gemeinschaftsunterkunft in der Jahnstraße in Scharnhausen eingezogen. Eigentlich sollte die Unterkunft im Mai 2017 geschlossen werden, dann aber beschloss das Landratsamt, dass die Bewohner bereits jetzt ausziehen sollten. Da die freien Plätze in Ostfildern nicht ausreichten, mussten 15 Männer nach Denkendorf umziehen.

Das Ende der Scharnhauser Unterkunft ist für den Freundeskreis Asyl Ostfildern Anlass für eine Bilanz. Das Helferteam hatte die Arbeitsfelder systematisch strukturiert. So startete der