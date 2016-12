(urh) - Um fünf auf 20 Prozent erhöht die Gemeinde Denkendorf zum 1. Januar die Vergnügungssteuer. Das hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen. Die Kommune rechnet mit Mehreinnahmen von etwa 20 000 Euro. Betreiber von Spielgeräten müssen bisher 15 Prozent des Umsatzes an die Gemeinde abführen. In Denkendorf sind zwölf bis 15 Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit in Gaststätten aufgestellt, berichtete die Finanzverwaltung. In den vergangenen fünf Jahren hat die Gemeinde dadurch im Durchschnitt jährlich 60 000 Euro eingenommen. Die Kommune möchte mit der Erhöhung nicht nur höhere Einnahmen erzielen, sondern mit der Vergnügungssteuer auch