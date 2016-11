Das Geld wird für die Modernisierung der Ausbildungsplätze verwendet. „Wir freuen uns über jede Unterstützung der dualen Berufsausbildung“, sagte Waiblinger, als er die Staatssekretärin in der GARP begrüßte. „Die Wirtschaft braucht gut ausgebildete Praktiker aus der praxisnahen dualen Ausbildung“, betonte er. Für die Ausbildung junger Menschen in technischen Berufen hält die Garp an den Standorten in Plochingen, Ostfildern, Nürtingen und Göppingen 443 Werkstattplätze und 1061 Theorieplätze vor.

Den Rundgang durch die Ausbildungswerkstätten im Plochinger Bildungszentrum nutzte die Staatssekretärin zu