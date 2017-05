„Der Breitbandausbau in unserer Region hat endlich Fahrt aufgenommen. Die Förderinstrumente des Bundes setzen die richtigen Impulse“, schreibt Hennrich. Die Anträge von Altdorf und Lenningen seien sogar in der maximalen Fördersumme bewilligt worden. In vorherigen Vergaberunden erhielten Großbettlingen, Holzmaden, Notzingen, Ohmden, Unterensingen und Wolfschlugen Fördermittel.

