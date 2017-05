Der Konflikt „was soll ich tun und was will ich tun“ habe ihn in den Tod getrieben, sagt Moritz, eindrucksvoll von Johannes Roser gespielt. Der 14-Jährige fühlt sich wehrlos den Ansprüchen der Schule ausgesetzt. Sein Freund Melchior (Jakob Steidle) rebelliert gegen die Erwachsenwelt. Wendla (Xenia Quaas) stolpert naiv in die Erwachsenenwelt. Melchior und Wendla kommen mehr aus Neugierde zusammen: „Ich liebe dich genauso wenig wie du mich.“ Die Tragödie nimmt mit einer ungewollten Schwangerschaft ihren Lauf. Letztendlich sind alle Jugendlichen auf der Suche nach sich selbst. Hilfe aus der Erwachsenwelt ist kaum in Sicht und so müssen sie ihre Kämpfe