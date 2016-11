Am 7. November wurden nach Angaben des baden-württembergischen Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz die ersten Fälle des Geflügelpestvirus am Bodensee nachgewiesen. Eingeschleppt wurde der Erreger vermutlich durch Zugvögel aus Russland. „Mittlerweile wurde im Land bei 252 toten Vögeln der Erreger nachgewiesen“, sagt Isabel Kling, Pressesprecherin des Ministeriums. Insgesamt seien in den vergangenen Wochen landesweit 414 tote Wildvögel gefunden worden, bei rund 60 stehe die Überprüfung noch aus, erklärt Kling weiter. Wichtig sei aber: Alle bisher infizierten Tiere sind Wildvögel wie Enten,