Reichenbach (gg) – Auf rechtliche Konsequenzen kann sich der Anrufer gefasst machen, der am Samstagabend einen Einsatz von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr in Reichenbach verursacht hat. „Wir ermitteln wegen Vortäuschung einer Straftat“, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Reutlingen gestern. Die Polizei könne nun einstufen, dass der Tipp auf eine Gefährdungslage im Bereich des Veranstaltungszentrums „Die Halle“, wo zu dieser Zeit ein Konzert stattfand, und eines anderen Veranstaltungslokales mit einer Privatfeier nicht ernstzunehmen sei. Wie viele Einsatzkräfte vor Ort waren und was der Inhalt des Telefonhinweises war, wollte der Sprecher der