Das Ortsbauamt hat zwei parallele Kalkulationen erstellt, wobei die Variante „empfohlen“ mit Kosten von 2,5 Millionen Euro verbunden ist, die „zwingende“ dagegen mit 1,7 Millionen Euro. Letztere würde allerdings auf das bautechnische Minimum hinaus laufen, betonte Bürgermeister Nicolas Fink und erinnerte: „Wir haben uns ein Schulgebäude in einer anderen Kommune angeschaut, in dem nur die zwingend notwendigen Maßnahmen gemacht wurden. Und wir waren uns einig, bevor wir es so machen, lassen wir es ganz.“

In einem Punkt hatte der Gemeinderat schon zuvor Entwarnung bekommen: Die Schadstoffbelastung im