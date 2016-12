Ganz entspannt zum Flughafen

KREIS ESSLINGEN: Neue Expressbus-Linie „Relex“ startet am 11. Dezember

Schmuck sieht er aus, der neue Expressbus „Relex“, der Passagiere in 38 Minuten von Kirchheim zum Flughafen oder zur Messe fährt. In kräftigem Blau ist er nicht zu übersehen. Am 11. Dezember nimmt die Linie X10 ihren Betrieb auf.