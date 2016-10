In der Malteser-Kommende Ehreshoven bei Köln traf sich Thomas Reuther mit etwa 90 weiteren ehemaligen Helfern aus Deutschland und Vietnam, um sich gemeinsam an den Beginn des Vietnam-Einsatzes zu erinnern. „Mit dem Hubschrauber wurden immer die Verletzten in unsere Krankenhäuser gebracht. Darum verbinde ich bis heute dieses Geräusch der fliegenden Hubschrauber mit Vietnam“, erzählt der 71-Jährige.

28 Jahre alt war der Verwaltungswirt, als er sich bei den Maltesern bewarb, um in Vietnam zu arbeiten. „Wenn die Patienten ankamen, erhielten sie als erstes ein Pflaster mit einer Nummer auf die Stirn. Den Kranken mit den Nummern eins bis sieben musste