(red) - Die Friedhofstraße ist seit gestern, 11. November, bis voraussichtlich 19.November im Bereich zwischen der Reutlinger- und der Birkenstraße voll gesperrt. Grund dafür sind Arbeiten am Fahrbahnbelag. Die Bushaltestelle Friedhof in Richtung Bernhausen wird zur Nachtbushaltestelle in der Reutlinger Straße verlegt. Für die Haltestelle Friedhof in Richtung Alemannenstraße wird eine Ersatzhaltestelle in der Reutlinger Straße eingerichtet. Die Bushaltestelle Lange Straße in Richtung Alemannenstraße wird zur Lange Straße auf Höhe des Gebäudes 43 verlegt.

