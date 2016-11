Fotovoltaik für arabische Partnerschule

KREIS ESSLINGEN: Delegation des Landkreises zu Besuch in Israel - Kurt-Ehmann-Stiftung finanziert das Projekt

Die Beziehungen des Landkreises Esslingen zu seinen israelischen Partnern wurden um ein Kapitel erweitert. Beim ersten offiziellen Termin einer Delegation mit 13 Kreisräten und Landrat Heinz Eininger an der Spitze weihten die Kreispolitiker eine Fotovoltaikanlage an der Agricultural Technical Highschool in Rama ein.