Über 20 Hektar Baugebiet erstreckt sich auf den Feldern zwischen Kirchheim und Nabern, gleich neben der Autobahn. Hier laufen die Bauarbeiten auf Hochtouren, denn schon im nächsten Sommer sollen zwei Tunnelbohrmaschinen die Wege für ICE, Regionalexpress und Co freiräumen. Der Albvorlandtunnel nimmt so langsam Formen an.

Eine Maschine für die vertikale Bohrung steht schon bereit, die nächste soll im November folgen. „Durch diese Maschinen werden rund 15 Bohrpfähle mit einem Durchmesser von 1,2 Metern und einer Länge von 20 Metern installiert,“ sagt Michael Frahm, Leiter des