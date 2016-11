(eis) - Kurz und bündig hat der Hochdorfer Gemeinderat den Forstwirtschaftsplan 2017 abgehandelt. Forstrevierleiter Jürgen Schukraft ging dabei auf die wichtigsten Zahlen ein: So sollen 2017 insgesamt 300 Festmeter Holz auf einer Fläche von 5,2 Hektar Wald eingeschlagen werden. Hier liege ein Zehnjahresplan zugrunde, der bis 2022 erfüllt werden müsse. „Im kommenden Jahr liegen wir mit dem Holzeinschlag etwas über dem Durchschnitt, dafür war die Menge in den vergangenen zwei Jahren geringer“, sagte Schukraft. „Somit sind wir wieder auf dem Laufenden.“ Die Jungbestandspflege stehe auf 4,1 Hektar an. Inklusive der Instandhaltung der Wege