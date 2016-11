Filderstadts Erster Bürgermeister Andreas Koch sprach in diesem Zusammenhang von einer „langfristigen Aufgabe“. Mit etwa 650 zusätzlichen Plätzen in der vorläufigen Unterbringung rechnet man beim Landkreis bis Ende 2017. Von 2018 an stehen den Bewohnern wegen veränderter Gesetze sieben Quadratmeter zu, derzeit sind es noch 4,5 Quadratmeter. Diese Vorgaben sowie der Familiennachzug haben einen weiteren Einfluss auf die Zahl und Art der notwendigen Gebäude. „Gerade in der Anschlussunterbringung ist mit einem deutlich ansteigenden Bedarf zu rechnen“, sagte Koch. Denn in den kommenden Monaten werden viele Flüchtlinge, für die bisher der Landkreis