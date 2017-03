Das Zelt beim Stadion in Neuhausen steht noch. Die Flüchtlinge, die dort lebten, sind aber bereits auf andere Kommunen in der Nachbarschaft verteilt worden. Für die Ehrenamtlichen, die sich in der Initiative „Willkommen in Neuhausen“ (WIN) um Asylsuchende kümmern, kam die Verlegung überraschend. Sie kritisierten, dass so kein richtiger Abschied von den Männern möglich gewesen sei.

Anzeige

Bis zu 100 Flüchtlinge wohnten in dem Zelt, das zunächst als provisorische Unterkunft gedacht war. Inzwischen steht es bereits zwei Jahre. Immer wieder hatte es auch Kritik an den hygienischen