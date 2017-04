Kinderbetreuung an ein oder zwei Tagen gibt es ab September in Köngen nicht mehr. Dafür bieten die Tagesstätten flexible Modelle an drei, vier oder fünf Tagen an, die auf die Arbeitszeiten der Eltern abgestimmt sind. „Damit werden wir flexibler“, findet Bürgermeister Otto Ruppaner. Die Gebühren werden im Regelkindergarten und in Einrichtungen mit verlängerten Öffnungszeiten um vier Prozent auf 1,41 Euro pro Stunde erhöht. Auch die Schulkindbetreuung wird um vier Prozent teurer.

Anzeige /* */ var w = Math.max(document.documentElement.clientWidth, window.innerWidth || 0); if(w