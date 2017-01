Von Philip Sandrock





Nürtingen - Der US-Finanzinvestor KKR übernimmt den Elektrowerkzeug-Hersteller Hitachi Koki. Damit wechselt auch die Nürtinger Firma Metabo den Eigentümer. Sie war vor gut einem Jahr von dem japanischen Unternehmen übernommen worden. Der Finanzinvestor hatte dem japanischen Technologieriesen Hitachi ein Übernahmeangebot für die Elektrowerkzeugsparte gemacht und bezahlt den Angaben zufolge für die Tochter Hitachi Koki 1,3 Milliarden Dollar (etwa 1,2 Milliarden Euro). Metabo informierte bereits seine Kunden über die Übernahme. Der japanische Mischkonzern wolle sich in Zukunft stärker auf seine Kernbereiche wie Infrastruktur und Anlagenbau konzentrieren. „Elektrowerkzeuge gehören nicht zu diesen Kernbereichen“, teilte der Metabo-Vorstand mit. Deshalb seien in den vergangenen Monaten Gespräche mit Interessenten über den Verkauf der Aktienmehrheit an Hitachi Koki geführt worden.

Unterstützung vom Vorstand

Die Vorstände von Metabo und der japanischen Muttergesellschaft seien von Anfang an in die Pläne eingeweiht und an den Gesprächen beteiligt gewesen, hieß es. In ihrem Schreiben betonen die drei Metabo-Vorstände Horst W. Garbrecht, Eric Oellerer und Tmoyoshi Seo, dass diese Pläne ihre „volle Unterstützung“ hätten. „Aus unserer Sicht bietet dieser Schritt sowohl für Hitachi Koki als auch für Metabo große Chancen.“ So könne man den Wachstumskurs nicht nur fortsetzen, sondern beschleunigen. Erklärtes Ziel sei, in den nächsten Jahren zu den Top-Unternehmen der Welt in der Elektrowerkzeugbranche aufzuschließen. Vor der Übernahme durch Hitachi Koki gehörte Metabo bereits drei Jahre lang einem US-amerikanischen Finanzinvestor. Damals hatte das Unternehmen Chequers Capital ins Boot geholt. Der Finanzinvestor verkaufte Metabo nach lediglich drei Jahren wieder. Eigenen Angaben zufolge waren die Erwartungen an den Nürtinger Werkzeughersteller übererfüllt worden. Vor allem die Forschungs- und Entwicklungsarbeit wurde von Seiten des Investors herausgehoben.

Metabo wurde im Jahr 1924 gegründet und beschäftigt weltweit mehr als 1800 Mitarbeiter, davon etwa 1000 Frauen und Männer in Nürtingen. 2015 wurde ein Umsatz von 374 Millionen Euro erzielt. Neben der Produktion am Stammsitz in Nürtingen gibt es ein Werk im chinesischen Schanghai. KKR ist eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft mit Firmensitz in New York. Gegründet wurde sie 1976 von Jerome Kohlberg Jr., Henry Kravis und George R. Roberts. In Deutschland gehört dem Finanzinvestor unter anderem das Duale System Deutschland - der Grüne Punkt. Bis zum vergangenen Jahr gehörte KKR außerdem der Geislinger Haushaltsgerätehersteller WMF. Der Finanzinvestor ist außerdem an zahlreichen weiteren Firmen beteiligt. Auch in der Bundesliga mischt der KKR mit: Seit 2014 ist das Unternehmen am Fußball-Bundesligisten Hertha BSC beteiligt. Weltweit verwaltet KKR eigenen Angaben zufolge Beteiligungen im Wert von 131,1 Milliarden US-Dollar. Die Übernahme von Hitachi Koko ist bereits der zweite Milliardenzukauf von KKR in Japan binnen drei Monaten. Im November hatten die Amerikaner den Autoteilehersteller Calsonic Kansei für 4,5 Milliarden Dollar erworben.