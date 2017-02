Mit weiteren 18 Millionen Euro fördert das Land nach dem gestrigen Beschluss die Blasmusikakademien in beiden Landesteilen. 4,8 Millionen Euro hatte der Blasmusikverband Baden-Württemberg schon im vergangenen Jahr für seinen Neubau an der Eisenbahnstraße in Plochingen zugesagt bekommen, der Bund Deutscher Blasmusikverbände, der vor allem in Baden aktiv ist, 3,2 Millionen Euro für seine Akademie in Stauffen. Wie die zusätzlichen Millionen unter den beiden Verbänden aufgeteilt werden, darüber machten die Fraktionen gestern keine Aussagen. Dennoch dürften dort die Sektkorken knallen. Die Kosten für das Musikzentrum in Plochingen werden auf 16 Millionen