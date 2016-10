(eis) - Das aktuelle Löschfahrzeug LF 16 TS Bund der Hochdorfer Feuerwehr aus dem Baujahr 1983 hat seine besten Jahre hinter sich und kann bei den aktuellen Anforderungen nicht mehr mithalten, wie Kommandant Jochen Schmid dem Gemeinderat ausführlich erläuterte. So fehle es am alten Fahrzeug etwa an den Sicherheitsgurten, einem Löschwassertank, einer ausreichend großen Schiebeleiter sowie einer Tragkraftspritze. Fazit: „So arbeitet man heute eigentlich nicht mehr. Es besteht Handlungsbedarf“. Den sehen auch Gemeinderat und Verwaltung, weshalb der Neubeschaffung eines modernen LF 20 einstimmig grünes Licht gegeben wurde. Die Kosten dafür