Mit einem Feuerwerk lustiger und hintersinniger Büttenreden, mit viel Musik sowie farbenfrohen Show- und Marschtänzen begeisterte der Narrenbund Neuhausen (NBN) am Samstag sein Publikum in der ersten Prunksitzung. In der Egelseehalle feierte das närrische Publikum gemeinsam mit dem Neuhausener Prinzenpaar Melanie I. und Sebastian I. und dem Kinderprinzenpaar Melissa I. und Justin I. fast fünf Stunden lang die fünfte Jahreszeit.



Von Andreas Kaier

„Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm, beim Elferrat ist‘s anders rum.“ NBN-Präsident Ronald Witt wusste, wovon er sprach, denn als