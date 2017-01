Dass bei der Fasnet in Neuhausen „ganze Familien auf der Bühne stehen“, fasziniert Sylvie Walker. Die 35-Jährige ist beim Männergesangverein (MGV) Neuhausen für den Tanzsport zuständig. Sie trainiert unter anderem die Juniorengarde des Vereins, genannt Grashüpfer, und die Tanzmariechen. Ihre eigene Tochter ist auch bei den Tanzgarden. „Unser Schwerpunkt liegt bei Auftritten in den Fasnetsschauen“, sagt Walker. Dieses Jahr lautet das Motto „Karneval in Venedig“.

Anfangs habe auch ihr Sohn bei den Jüngsten der Tanzgarde mitgemacht. „Er wollte mit dem Papa auf der Bühne stehen, der Musik macht“, erzählt die zweifache Mutter. Dann aber habe der