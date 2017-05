(red)- Nicht schlecht gestaunt hat Klaus Merker, als er am späten Donnerstagnachmittag im Mahdweg in Baltmannsweiler aus dem Fenster schaute und auf der Terrasse ein farbenprächtiges Mannsbild aus der Familie der Goldfasane erblickte. Der Vogel hatte sich auf dem Boden niedergelassen und genoss sichtlich die wärmenden Sonnenstrahlen. Er ließ sich auch nicht aus der Ruhe bringen, als er fotografiert wurde, duckte sich nur kurz, als eine Elster, wohl in der Annahme, der prächtige Vogel wolle ihr das Revier streitig, einen Angriff flog.

