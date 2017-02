(red) - Die Stiftung Kreissparkasse unterstützt mit einer Spende von 5000 Euro die Arbeit der Ökumenischen Familienbildungsstätte Esslingen. Diese bietet Hilfeleistungen in Form von Vorträgen, Seminaren und Kursen, genauso wie einen Treffpunkt für Menschen verschiedener Kulturen und Lebenslagen.

Ziel und Auftrag der Ökumenischen Familienbildungsstätte Esslingen (FBS) ist es, Familien in allen Lebensphasen zu begleiten, Erziehungskompetenzen zu stärken und gleichzeitig für alle Generationen einen Ort der Begegnung zu schaffen. Hierzu bietet die FBS schon seit bald 90 Jahren ein breit gefächertes Angebot an Hilfeleistungen in Form