„Kompakt und heimelig“

Der Weihnachtsmarkt von Altbach auf dem Marktplatz bei der Ulrichs-kirche hat seit jeher familiären Charakter. „Kompakt und heimelig, ein Treffpunkt für die Altbacher in der Adventszeit“, sagt Ulrike Seifried, Vorsitzende des BdS, der den Markt organisiert. Fast ausschließlich Altbacher Vereine und Organisationen, Kindergärten und die Schule bieten an den 23 Ständen Speisen und Getränke, Basteleien, Plätzchen und Deko-Artikel an. „Alles selbst gemacht, von Altbachern für Altbacher. Jeder bringt das mit, was er am besten kann und was er gerne macht. Dann haben auch alle Spaß“, erzählt Seifried. Besonders die Jugendlichen aus den