Kirchheim (red) - Am kommenden Mittwoch (14.12.2016), um 20.15 Uhr, wird im ZDF bei "Aktenzeichen XY....ungelöst" ein Fall aus Kirchheim präsentiert. Das Team um Moderator Rudi Cerne hat sich in enger Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizeidirektion Esslingen eines im Dezember 2015 verübten Raubüberfalls auf einen Werttransporter angenommen. In einem Filmbeitrag wurde der von mindestens zwei maskierten Männern verübte Überfall auf den 78-jährigen Fahrer eines Werttransporters nachgestellt.

In der Kirchheimer Heinkelstraße war der 78-Jährige am Abend des 14.12.2015, etwa gegen 19.30 Uhr, von einem quer stehenden Alfa Romeo gestoppt worden, so die Polizei. Weitere Täter schlugen die Scheibe der Fahrertüre des Transporters ein, öffneten die Fahrertüre und traktierten den Geschädigten mit Schlägen. Über die Beifahrertür konnte der Fahrer leicht verletzt flüchten. Anschließend fuhren die Täter mit den beiden Fahrzeugen davon. Unweit des Tatortes in der Tannenbergstraße, auf Höhe einer Autobahnbrücke der A 8, wurden beide Fahrzeuge von den Tätern in Brand gesteckt. Vom Raubgut, Schmuck und Edelmetalle im Wert von mehreren zehntausend Euro, und auch den Tätern fehlt trotz intensiver Fahndung bislang jede Spur.

Anzeige

Von der Ausstrahlung des Beitrages erhoffen sich die Ermittler neue Hinweise, die zur Klärung dieser Straftat beitragen können.

Kriminaloberkommissar Jürgen Schneider von der Kriminalpolizeidirektion Esslingen wird den Fall im Studio vorstellen. Ermittler der zuständigen Kriminalinspektion 2 stehen am Sendetag unter Telefon 0711/3990-660 bereit, um eingehenden Hinweisen rasch nachgehen zu können. Für Hinweise, die zur Ermittlung der Täter oder zum Auffinden der Beute führen, wurde von privater Seite eine Belohnung in Höhe von 2.000 Euro ausgesetzt.