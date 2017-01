Ostfildern (red) - Auch dieses Jahr erfüllten die Weihnachtsbäume bei den Bürgern vom Scharnhauser Park einen doppelten Zweck: Am 7. Januar konnten die Bewohner ihre Bäume im Holzheizkraftwerk abgeben oder vor ihre Tür legen. Dort sammelte sie dann die Jugend der Dietrich-Bonhoeffer-Kirchengemeinde ein. Aus den Bäumen wird im Heizkraftwerk Wärme erzeugt.

Der Erlös aus dem Verkauf von Essen und Getränken durch die Stadtwerke Esslingen kommt der Jugendarbeit vor Ort zugute. Mit den Spenden für das Einsammeln der Bäume werden wieder soziale Projekte weltweit gefördert. So wurden in den vergangenen Jahren zum Beispiel der Bau von Trinkwasserbrunnen und eine Schule in einem Flüchtlingslager im Sudan unterstützt.

