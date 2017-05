Von Sebastian Großhans





Samenbomben, Bio-Honig und Mitfahrbänkle: Vor dem Rathaus in Aichwald-Schanbach haben sich Verbände und Vereine beim ersten Aichwalder Klimatag präsentiert, um auf die Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit aufmerksam zu machen. Regen verhinderte wohl größeren Besucherandrang, trotzdem betont Bürgermeister Nicolas Fink: „Es soll nicht bei dem einen Klimatag bleiben, sondern ein Auftakt sein.“

Für Klein und Groß gibt es Bio-Imbiss, Bio-Honig, Bio-Kaffee und das passende Programm. Zum Beispiel Samenbomben in Kugeln formen, die gut in die Handfläche passen. Zuerst wird das Arbeitsmaterial gemischt: Ein Mix aus Erde, Humus und Ton umgibt eine Prise aus Samenmischung und soll diese vor Tieren schützen. Axel Fischer von der Künstlerbewegung Takamamuro erklärt den Kindern, wie sie die Kugeln formen und wie diese funktionieren. Sohn Samson unterstützt ihn tatkräftig dabei. Nachdem sie getrocknet sind, können die Kugeln einige Zeit lagern und dann im Garten ausgeworfen werden - oder auf jede beliebige Fläche. „Man muss sie nicht einpflanzen. Das ist der Vorteil, dass die Erde schon dran ist“, sagt Fischer. Da man verschiedene Pflanzen mischt, wächst immer irgendetwas, ob die Kugel nun an einem sonnigen Plätzchen landet oder nicht. Am Stand nebenan bietet Klaus Mons von den Stadtwerken Esslingen (SWE) eine Energieberatung. „Zu allem Möglichen, von Energiesparmöglichkeiten durch Dämmung bis zu Solaranlagen“, so Mons. Regelmäßig bietet die Gemeinde zusammen mit den SWE Energieberatungen an. „Es ist wichtig, das Thema am Laufen zu halten und dass Bürger dann auch mitmachen“, sagt Ansgar Voorwold, der Leiter des Aichwalder Bau- und Umweltamtes. Dafür gehe der Ort mit gutem Beispiel voran.

Das neue Ärztehaus ist energetisch sparsamer gebaut, als es Verordnungen verlangen und bald sollen Ladestationen für E-Bikes und E-Fahrzeuge aufgestellt werden. Zumindest, wenn mit der Förderung durch das Bundesprogramm zur Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge alles klappt. Die ist jedoch bundesweit stark nachgefragt. In der Gemeinde am Rand zum Rems-Murr-Kreis versucht man, an zwei Schrauben für eine bessere Energiebilanz zu drehen: Der Wärmeerzeugung in Privathaushalten und beim Verkehr. Aichwald setze sich weiterhin für eine Busverbindung ins Remstal ein, sagt Voorwold und wolle die vorhandenen Busverbindungen verbessern.

Da versucht auch der Bürger-Bus Aichwald (BBA), aufzutrumpfen. „Wir haben die ersten zwei Fahrer aus Weinstadt“, so Klaus Elgardt, der zweite Vorsitzende des BBA. Schon seit zwei Jahren sei über eine Linie nach Weinstadt nachgedacht worden, nun sei vielleicht sogar bald ein dritter ehrenamtlicher Fahrer in diese Richtung unterwegs. Der Verkehr ist beim Klimatag auch dem Ortsverband der Grünen eine Herzensangelegenheit. An ihrem Stand holen sie Bürgermeinungen zu Carsharing und der modernen Variante des Trampens mit einem Mitfahrbänkchen ein. „Wir wollen herausfinden, wie der Bedarf in Aichwald aussieht“, erklärt Gerd Rieschel, Vorsitzender des Grünen-Ortsverbandes. „Wenn wegen des schlechten Wetters zu wenig Beteiligung kommt, machen wir vielleicht noch eine Umfrage im Amtsblatt.“ Bürgermeister Fink hofft, mehr Menschen dazu zu bringen, sich für Nachhaltigkeit und eine erfolgreiche Energiewende einzubringen. „Selbstverständlich kann jeder Einfluss nehmen.“ Wie das geht, sollen auch zukünftige Klimatage wieder zeigen.