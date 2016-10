Es dreht sich vieles um Äpfel und Birnen

BEUREN: Moschtfescht im Freilichtmuseum lädt ein zum Mitmachen und Genießen

(red) - Beim 21. Moschtfescht erwartet die Gäste im Freilichtmuseum in Beuren ein umfangreiches Programm rund um Äpfel und Birnen, Saft und Most. Am Sonntag, 9. Oktober, heißt es von 11 bis 18 Uhr Mitmachen, Erleben und Genießen an zahlreichen Ständen und Stationen im Museumsdorf inmitten der Streuobstwiesen.