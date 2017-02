Von Roland Kurz





Er habe schon mit sechs Jahren gewusst, dass er Entertainer werden möchte, erzählt der 13-jährige Eric aus Denkendorf. Am Sonntagabend kann man im Fernsehsender SAT1 betrachten, wie viel Talent der Schüler hat. Reicht es, um beim Wettbewerb „The Voice Kids“ in die nächste Runde zu kommen?

In der Familie, deren Namen der Sender nicht nennt, um die jungen „Stars“ zu schützen, wird viel gesungen und getanzt. „Meine Frau tanzt immer“, sagt Vater Andri. Das Temperament hat die Mutter wohl auf den Sohn vererbt. Mit sechs Jahren hat er angefangen, Klavier zu spielen, aber das war nicht wirklich seine Sache. Lieber hat er mit Papa die 100 Tophits gesungen, Rolling Stones, Joe Cocker, Michael Jackson und aktuell ist Robbie Williams der Favorit. Mit dessen Titel „Let Me Entertain You“ wird er am Sonntag zu sehen und zu hören sein. Der 13-Jährige hofft, irgendwann gemeinsam mit seinem Vorbild auf der Bühne zu stehen. Er liebe die Musik, weil sie Gefühle in den Menschen wecke, so beschreibt SAT1 Eric.

Zuhause steht der junge Mann oft auf der „Bühne“. Mit Videos von YouTube analysiere er die Auftritte der Stars und lade dann seine Familie zu ad-hoc-Konzerten ein, erzählt Vater Andri. Mal im Skianzug, um Michael Jackson zu imitieren, mal in Papas Sakko als Frank Sinatra. Vor zwei Jahren hatte Eric an der Denkendorfer Ludwig-Uhland-Schule seinen ersten öffentlichen Auftritt. Die Eltern erhielten viele Glückwünsche zu ihrem talentierten Sohn. Und die Musiklehrerin brachte die Eltern auf die Idee, dass Eric sich für „The Voice Kids“ bewerben könnte.

Die Sendung mit Nena und ihrer Tochter Larissa Kerner als Coaches ist bereits im Studio in Berlin aufgezeichnet worden. Es sei ganz schön anstrengend gewesen, den ganzen Tag zu singen, erzählt Eric. Aber der Junge hat ein klares Ziel: „Ich will Entertainer werden, als Beruf, nicht als Hobby.“ Einfach Sänger zu werden, reiche ihm nicht. „Ich kann nicht nur dastehen und singen. Es macht mir Spaß, auf der Bühne zu tanzen.“ Eines ist bei Eric aber wie bei anderen Jungs: Er spielt gerne Fußball.

„The Voice Kids“ läuft am Sonntag, 5. Februar, um 20.15 Uhr, in SAT.1