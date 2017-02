Denkendorf (red) - Eric ist bei der Show "The Voice Kids" von SAT1 einen Schritt weiter. Mit "Let me entertain you" von Robbie Williams hat der Denkendorfer Schüler das Publikum bei der SAT1-Show zum Jubeln gebracht. Gleich zwei Coaches hätten ihn gerne in ihr Team aufgenommen. "Du hast´ne Hammer Hammer krasse Stimme", warb Coach Larissa vom Team Nena und Larissa um den Jungen. "Du bist das, was man eine Rampensau nennt", lobte Popsänger Sasha den Dreizehnjährigen, der sich dann auch für dessen Team entschied. Bei der nächsten Sendung am 12. Februar wird Eric zeigen, ob er sich in den Battles der Teams durchsetzen kann und das Zeug für das Finale hat.

