(rok) -Der 13-jährige Eric aus Denkendorf hat es im Wettbewerb „The Voice Kids“ auf SAT 1 ins Finale geschafft. An diesem Sonntag ab 20.15 Uhr wird die Show mit den neun jungen Finalisten im Fernsehen gezeigt. Eric wird den Titel „Beyond the Sea“ von Bobby Darin singen. Gewinnt er, dürfte er von seinem Berufswunsch gar nicht abrücken: Der junge Mann träumt nämlich davon, Entertainer zu werden. Die Coaches Nena, Larissa, Mark Forster und Sasha eröffnen gemeinsam das Finale von „The Voice Kids“ mit einer Hommage an die Beatles und „With A Little Help From My Friends“. Dann sind die Finalisten dran. Sie singen einen Solo-Song und teamweise