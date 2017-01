„Hochdorf ist eine graue Maus in der Region Stuttgart“, findet Benjamin Haar. Als Herausforderer des Amtsinhabers muss er an seinem Heimatort herumkritteln - und versprechen, dass es unter seiner Regie besser wird. An diesem Abend sitzt der Geschäftsführer der TSG Reutlingen bei Sven Grimm, dem Geschäftsführer einer Spielzeugfirma. Sie reden über Standortmarketing, neue Gewerbegebiete und Breitbandkabel.

„Was will die Gemeinde sein?“ Auf diese Frage müsse man im interkommunalen Wettbewerb eine Antwort haben, meint der 36-jährige Bewerber, der Sportmanagement und -marketing studiert hat. Hochdorf brauche