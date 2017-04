Die Partnerschaft war im vergangenen Jahr offiziell besiegelt worden. Auf verschiedenen Ebenen entsteht ein Austausch. „Es hat gut geklappt, die vielen Besucher bei Gastfamilien unterzubringen. Es sind bereits viele Freundschaften entstanden und nun werden weitere hinzukommen“, stellte Karin Heuberg, die Vorsitzende des Lichtenwalder Partnerschaftskomitees, erfreut fest. Anlass des Besuchs war das Lauf-Event des TSV Lichtenwald am Sonntag. Im vergangenen Jahr hatten die Sportvereine in beiden Gemeinden einen Austausch geplant. So nahmen 39 französiche Gäste am 6,5-Kilometer-Lauf teil und 17 absolvierten am Samstag